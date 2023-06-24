Місце зустрічі змінити не можна: війська пригожина входять до Ростова-на-Дону, туди ж полетів спецназ росії

За словами пригожина, війська не чинять опру найманцям

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його "війська" вийшли з тимчасово окупованого Донбасу на територію Росії, і зараз заходять до міста Ростов-на-Дону.

Про це повідомили у прес-службі Пригожина.

За інформацією найманців, російські прикордонники не чинили опір і нібито "обіймалися" з ними. Також нібито не стали чинити опір солдати, яких міноборони росії виставило на блокпости.

У той же час пропандисти росії повідомили, що генпрокурор країни ігор Краснов доповів диктатору Володимиру Путіну про порушену кримінальну справу у зв’язку зі спробою організації збройного заколоту.

Крім того, видання The Moscow Times повідомляє, що в це ж місто вилетіли сили спецпризначення росії. Також видання зазначає, що ще кілька годин тому до міста попрямували "десятки бортів зі спецназівцями".

Нагадаємо, що ввечері 23 червня Пригожин заявив, що армія РФ обстріляла позиції "Вагнера", вбивши "величезну кількість солдатів". У відповідь на це він пообіцяв помститися і вирушити разом із 25 тисячами солдатів "розбиратися з беззаконням в армії". У Москві та Ростові силовиків підняли по тривозі, у містах запроваджено план "Фортеця", також на дорогах будуються блокпости.