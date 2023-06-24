"Мы идем на москву": боевики ЧВК "Вагнера" блокировали Ростов, пригожин выдвинул требования (фото, видео)

Ситуация накаляется, пригожин заявил, что его наемники сбили уже три вертолета минобороны россии

Войска ЧВК "Вагнера" во главе со своим владельцем евгением пригожиным вышли из временно оккупированного Донбасса и зашли в Ростов-на-Дону. Главарь "вагнеровцев" требует выдать им министра обороны рф сергея шойгу и начальника генштаба валерия герасимова и угрожает походом на москву.

"Телеграф" рассказывает, что сейчас происходит в Ростове.

По данным местных Telegram-каналов, неизвестные люди в камуфляже оцепили важные объекты города, в том числе штаб ЮВО. По улицам города передвигаются колоны "вагнеровцев". Также там расположились пулеметчики.

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При этом основатель Conflict Intelligence Team Левиев утверждает, что в Ростове — не вагнеровцы, а военные рф.

"Они не "окружают своих", а занимают позиции вокруг здания, чтобы оборонять его. При этом противник уже может быть рядом, поэтому надо контролировать ситуацию вокруг, крыши домов, окна", — написал он.

В то же время, люди свободно ходят и снимают заваруху на свои телефоны. Однако губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей не ехать в центр Ростова, где "вагнеровцы" оцепили административные здания.

"Уважаемые земляки! В связи со сложившейся ситуацией прошу воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома", — призвал он.

Утверждается, что ряд подразделений минобороны рф якобы перешел под командование "Вагнера", речь идет о целых корпусах.

Как утверждают некоторые российские источники, Ростов взят без боя, но на трассе Ростов-Таганрог ожидается бой с кадыровским "Ахматом".

В сети появились кадры прибытия ЧВК "Вагнер" в штаб ЮВО в Ростове. Пригожин побеседовал с его представителями.

"Мы хотим получить начальника Генштаба и шойгу. Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву. Ребята будут здесь, мы вам не мешаем управлять войсками. Мы пришли сюда, чтобы прекратился позор страны, в которой мы живем. Мы спасаем россию", — сказал он.

Появились также кадры того, что происходит после этой встречи. Россияне пишут, что "начался какой-то движ". На улицах города танки и другая военная техника. Пригожин заявил, что сбит уже третий атаковавший ЧВК "Вагнера" вертолет.

"Под контролем военные объекты Ростова-на-Дону, в том числе аэродром… Все, что мы делаем, нужно для того, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам", — заявил пригожин.

Он добавил, что "санитарные потери россиян до 1000 в день, и это в разы больше чем сообщает руководство армии". Речь идет обо всех потерях — погибших, раненых, пропавших без вести и тех, кто отказывается воевать.

На фоне ситуации с "Вагнером" в москве усилили меры безопасности. На всех въездах и выездах на Ленинградском шоссе стоят сотрудники ДПС.

В москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности, заявил мэр москвы сергей собянин.

"Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам", — заявил он.

Напомним, что вечером 23-го июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин разразился очередной порцией обвинений в адрес "министерства войны" россии. Но его очередной спич вряд ли моги бы сильно удивить общественность, если бы не фраза "Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел". Он пообещал "остановить зло, которое несет военное руководство страны". Большинство — в том числе и власти России — восприняло это как угрозу военного переворота. Сам Пригожин поспешил сообщить, что "это не военный переворот".

Как сообщал "Телеграф", пригожин заявил, что ночью вертолет армии рф атаковал "гражданскую колонну", после чего был сбит силами "вагнера". До этого он сообщал, что колонна его наемников движется среди гражданского транспорта.