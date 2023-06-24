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Воронеж взятий, Москва на черзі: як у столиці росії готуються приймати найманців ПВК "Вагнера" (фото, відео)

Автор
Тетяна Гулевата Тетяна Гулевата
Дата публікації
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Повстання Пригожина та ПВК "Вагнер" Новина оновлена 24 червня 2023, 10:14
Повстання Пригожина та ПВК "Вагнер". Фото Колаж "Телеграфу"

У Москві та Воронежі ввели режим контртерористичної операції, а у Ростові-на-Дону перекрито дороги.

Після того, як власник ПВК "Вагнер" євген пригожин оголосив демарш проти російського військового керівництва та зі своїми військами зайшов до Ростов-на-Дону в Москві та області ввели "режим контртерористичної операції з метою припинення можливих терактів" та посилили заходи безпеки.

"У зв'язку з інформацією, що надходить у Москві, проводяться антитерористичні заходи, спрямовані на посилення заходів безпеки. Запроваджено додатковий контроль на дорогах. Можливе обмеження проведення масових заходів. Прошу поставитися з розумінням до заходів, що вживаються", — розповів мер Москви собянін.

Тим часом, у мережі публікують відео колони ПВК "Вагнера", яка прямує у бік Москви.

Крім того, пишуть, що в столиці рф помітили колони комунальних автомобілів, якими перекриватимуть траси для ускладнення пересування "вагнерівців".

А на трасі у Московській області помічені військові вантажівки та близько десятка бронетранспортерів.

А рух з Воронежу до Москви повністю блокований, пробки на північному в'їзді у Вороніжі. Російська влада повідомляє, що закрито понад 300 кілометрів траси М-4 Дон.

Ростовський губернатор закликав не виїжджати на цю трасу, через обмеження руху. За словами глави регіону, він доручив організувати доставку необхідного затриманим у пробках.

Крім того, як повідомляють російські Telegram-канали, у Воронежі теж ввели режим контртерористичної операції. А рух із Воронежа у бік Москви повністю заблокований. А над Рязанню з раннього ранку літають винищувачі.

Хоча "Вагнер" ймовірно вже у Воронежі: "Військові об'єкти у Воронежі взято під контроль ПВК "Вагнер". Армія переходить на бік народу".

Таке повідомлення опубліквав Telegram-канал AP Wagner.

Нагадаємо, 23 червня пригожин заявив, що підрозділи Міноборони країни-терориста росії завдали ракетного удару по табору найманців. За його словами, загинула велика кількість його бойовиків. Ватажок ПВК "Вагнер" заявив про фактично початок збройного конфлікту з міноборони рф і закликав росіян не чинити опір.

Російські генерали звинуватили його у закликах до "початку громадянського конфлікту" та закликали "підкоритися волі та наказу" путіна.

Ввечері 23 червня у Москві та Ростові силовиків підняли по тривозі, у містах запроваджено план "Фортеця", також на дорогах будуються блокпости.

24 червня стало відомо, що війська ПВК "Вагнер" вийшли з тимчасово окупованого Донбасу і зайшли в Ростов-на-Дону.

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#Росія #Ростов-на-Дону #Євген Пригожин #ПВК Вагнера