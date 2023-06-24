Протистояння у Росії: ФСБ звинуватила пригожина у закликах до "початку громадянського конфлікту"

У події втрутився Суровікін, записавши відеозвернення до "вагнерівців"

У Федеральній службі безпеки Росії розцінили "полум’яні промови" власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожин як заклик до громадянського конфлікту, а також звернулися до найманців з проханням затримати його.

Про це заявили в Центрі громадських зв’язків ФСБ, передає видання "Комерсант".

У ФСБ прокоментували відкриття справи щодо Пригожина і заявили, що той фактично "закликає до початку громадянського конфлікту на території РФ".

"Справу за фактом заклику до заколоту щодо Пригожина порушено у зв’язку із серйозністю ситуації та загрозою протистояння в РФ, зазначили у відомстві ", — пише видання.

Також у ФСБ закликали бійців "Вагнера" не виконувати накази Пригожина та затримати його.

У свою чергу одіозний генерал армії РФ Сергій Суровікін вирішив виступити "в ролі януковича", записавши патетичну мову в стилі "Астанавітесь". Іншими словами, майбутній військовий злочинець закликав ПВК "Вагнер" зупинитися та повернути колони на місця постійної дислокації.

Нагадаємо, що ввечері 23 червня Пригожин заявив, що армія РФ обстріляла позиції "Вагнера", вбивши "величезну кількість солдатів". У відповідь на це він пообіцяв помститися і вирушити разом із 25 тисячами солдатів "розбиратися з беззаконням в армії". У Москві та Ростові силовиків підняли по тривозі, у містах запроваджено план "Фортеця", також на дорогах будуються блокпости.