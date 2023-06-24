Воронеж взят, Москва на очереди: как в столице россии готовятся принимать наемников ППК "Вагнера" (фото, видео)

В Москве и Воронеже ввели режим контртеррористической операции, а в Ростове-на-Дону перекрыты дороги.

После того, как владелец ЧВК "Вагнер" евгений пригожин объявил демарш против российского военного руководства и со своими войсками зашел в Ростов-на-Дону в Москве и области ввели "режим контртеррористической операции с целью пресечения возможных терактов" и усилили меры безопасности.

"В связи с поступающей в Москве информацией проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам", — рассказал мэр Москвы собянин.

Между тем, в сети публикуют видео колонны ЧВК "Вагнера", направляющейся в сторону Москвы.

Кроме того, пишут, что в столице россии заметили колонны коммунальных автомобилей, которыми будут перекрывать трассы для усложнения передвижения "вагнеровцев".

А на трассе в Московской области замечены военные грузовики и около десятка бронетранспортеров.

А движение из Воронежа в Москву полностью блокировано, пробки на северном въезде в Воронеже. Российские власти сообщают, что закрыто более 300 километров трассы М-4 Дон.

Ростовский губернатор призвал не выезжать на эту трассу из-за ограничения движения. По словам главы региона, он поручил организовать доставку необходимого задержанным в пробках.

Кроме того, как сообщают российские Telegram-каналы, в Воронеже также был введен режим контртеррористической операции. А движение из Воронежа в сторону Москвы полностью заблокировано. А над Рязанью с раннего утра летают истребители.

Хотя "Вагнер" вероятно уже в Воронеже: "Военные объекты в Воронеже взяты под контроль ППК "Вагнер". Армия переходит на сторону народа".

Такое сообщение опубликовал Telegram-канал AP Wagner.

Напомним, 23 июня пригожин заявил, что подразделения минобороны страны-террориста россии нанесли ракетный удар по лагерю наемников. По его словам, погибло большое количество его боевиков. Главарь ППК "Вагнер" заявил о фактически начале вооруженного конфликта с минобороны рф и призвал россиян не сопротивляться.

Российские генералы обвинили его в призывах к "началу гражданского конфликта" и призвали "подчиниться воле и приказу" путина.

Вечером 23 июня в Москве и Ростове силовиков подняли по тревоге, в городах введен план "Фортеця", также на дорогах строятся блокпосты.

24 июня стало известно, что войска ЧВК "Вагнер" вышли из временно оккупированного Донбасса и зашли в Ростов-на-Дону.