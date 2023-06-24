Противостояние в росии: фсб обвинила пригожина в призывах к "началу гражданского конфликта"

В происходящее вмешался Суровикин, записав видеообращение к "вагнеровцам"

В Федеральной службе безопасности рф расценили "пламенные речи" владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина как призыв к гражданскому конфликту, а также обратились к наемникам с просьбой задержать его.

Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ, передает издание "Коммерсантъ".

В ФСБ прокомментировали открытие дела по Пригожину и заявили, что тот фактически "призывает к началу гражданского конфликта на территории РФ".

"Дело по факту призыва к мятежу в отношении Пригожина возбуждено в связи с серьезностью ситуации и угрозой противостояния в РФ, отметили в ведомстве", — пишет издание.

Также в ФСБ призвали бойцов "Вагнера" не выполнять приказы Пригожина и задержать его.

В свою очередь, одиозный генерал армии РФ Сергей Суровикин решил выступить "в роли януковича", записав патетическую речь в стиле "Астановитесь". Другими словами, будущий военный преступник призвал ЧВК "Вагнер" остановиться и вернуть колонны на места постоянной дислокации.

Напомним, что вечером 23 июня Пригожин заявил, что армия РФ обстреляла позиции "Вагнера", убив "огромное количество солдат". В ответ на это он пообещал отомстить и отправиться вместе с 25 тысячами солдат "разбираться с беззаконием в армии". В Москве и Ростове силовиков подняли по тревоге, в городах введен план "Крепость", также на дорогах строятся блокпосты.