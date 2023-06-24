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Переворот пригожина: найманці ПВК "Вагнера" взяли два великі міста та рухаються на москву (онлайн-хроніка)

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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найманці ПВК "Вагнера" Новина оновлена 24 червня 2023, 10:50
найманці ПВК "Вагнера". Фото росЗМІ

Найманці озвучили свої вимоги

Бойовики ПВК "Вагнера" продовжують захоплювати російські міста. Станом на ранок 24 червня під контролем найманців знаходяться Воронеж та Ростов, про що повідомила прес-служба ПВК.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про події, що відбуваються в росії на тлі просування найманців Євгена Пригожина у бік москви.

11:00 ПВК "Вагнера" анонсували неприємності для диктатора

Водночас у москві скасовано масові розважальні заходи через режим КТО, — росЗМІ. Зокрема, скасували випускні вечори.

У свою чергу DeepState показали актуальну карту рф.

10:00 10:00 'Збройні сили росії отримали необхідний наказ щодо нейтралізації тих, хто організував збройний заколот' — путін

Водночас на прикордонному переході "Бугаївка", що розташований у Воронезькій області, ще 180 російських солдатів та співробітників силових відомств погодилися не перешкоджати діям ПВК "Вагнера" і склали зброю.

Якщо вірити повідомленням російських Телеграм-каналів, то за лічені години ПВК "Вагнера" вже будуть у москві

9:00 Військові об’єкти у Воронежі взято під контроль ПВК "Вагнер". Армія переходить на бік народу, — Пресслужба ПВК "Вагнера"

Найманці продовжують рух у бік столиці росії

Що відбувалося вночі та вранці 24 червня:

пригожин зустрівся у штабі ПВО з представниками Міноборони Росії. Там він зажадав видачі міністра оборони Сергія Шойгу та голови Генштабу валерія Герасімова. Він також анонсував похід до Москви.

У зв’язку з цим у Москві та області на вулицях багато військових і техніки, також там ввели режим КТО.

Теги:
#Москва #Росія #Держпереворот #ПВК Вагнера