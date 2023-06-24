Переворот пригожина: найманці ПВК "Вагнера" взяли два великі міста та рухаються на москву (онлайн-хроніка)

Найманці озвучили свої вимоги

Бойовики ПВК "Вагнера" продовжують захоплювати російські міста. Станом на ранок 24 червня під контролем найманців знаходяться Воронеж та Ростов, про що повідомила прес-служба ПВК.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про події, що відбуваються в росії на тлі просування найманців Євгена Пригожина у бік москви.

11:00 ПВК "Вагнера" анонсували неприємності для диктатора

Водночас у москві скасовано масові розважальні заходи через режим КТО, — росЗМІ. Зокрема, скасували випускні вечори.

У свою чергу DeepState показали актуальну карту рф.

10:00 10:00 'Збройні сили росії отримали необхідний наказ щодо нейтралізації тих, хто організував збройний заколот' — путін

Водночас на прикордонному переході "Бугаївка", що розташований у Воронезькій області, ще 180 російських солдатів та співробітників силових відомств погодилися не перешкоджати діям ПВК "Вагнера" і склали зброю.

Якщо вірити повідомленням російських Телеграм-каналів, то за лічені години ПВК "Вагнера" вже будуть у москві

9:00 Військові об’єкти у Воронежі взято під контроль ПВК "Вагнер". Армія переходить на бік народу, — Пресслужба ПВК "Вагнера"

Найманці продовжують рух у бік столиці росії

Що відбувалося вночі та вранці 24 червня:

пригожин зустрівся у штабі ПВО з представниками Міноборони Росії. Там він зажадав видачі міністра оборони Сергія Шойгу та голови Генштабу валерія Герасімова. Він також анонсував похід до Москви.

У зв’язку з цим у Москві та області на вулицях багато військових і техніки, також там ввели режим КТО.