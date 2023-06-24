Цілілися по "вагнерівцям": в росії авіація знищила авто з мирними громадянами (відео)

Під час протистояння ПВК "Вагнера" з російською армією є загиблі серед мирних

Російські військові наносять хаотичний вогонь колонами найманців ПВК "Вагнера", які прямують до Москви. Під час одного з таких авіаударів під Воронежем росіяни вбили двох мирних жителів.

Момент завдання авіаудару по цивільних автомобілях на трасі під Воронежем опублікував блогер Денис Казанський.

"Авіація росії цілилася в техніку вагнерівців, але влучила по мирним жителям. Водій і пасажир загинули. Цікаво, чи включить цей страйк у свої зведення Конашенков? Чи розповість як завжди про тисячі мертвих нацистів бунтівників?" — запитує блогер.

У свою чергу, російські телеграм-канали показали наслідки удару по мирних громадян. При цьому вони зазначають, що причини знищення машини невідомі.

"Що з нею трапилося — точно невідомо. Однак, судячи з картини руйнування, машина вибухнула. Можливо, вона була атакована. Чи це був військовий автомобіль, чи приватний — сказати впевнено не можна", — пишуть пропагандисти.

Раніше "Телеграф" розповідав про реакцію президента України Володимира Зеленського на події у росії.