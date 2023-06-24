Целились по "вагнеровцам" в россии авиация уничтожила авто с мирными гражданами (видео)
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Во время противостояния ЧВК "Вагнера" с российской армией есть погибшие среди мирных
Российские военные наносят хаотичный огонь по колоннам наемников ЧВК "Вагнера", которые направляются в москву. Во время одного из такого авиаудара под Воронежем россияне убили двух мирных жителей.
Момент нанесения авиаудара по гражданским автомобилям на трассе под Воронежем опубликовал блогер Денис Казанский.
"Авиация россии целилась в технику вагнеровцев, но попала по мирным жителям. Водитель и пассажир погибли. Интересно, включит ли этот страйк в свои сводки Конашенков? Расскажет ли как обычно о тысячах мертвых нацистов мятежников?" — задается вопросом блогер.
В свою очередь российские телеграм-каналы показали последствия удара по мирным гражданам. При этом они отмечают, что "причины уничтожения машины" неизвестны.
"Что с ней случилось — точно неизвестно. Однако, судя по картине разрушения, машина взорвалась. Возможно, она была атакована. Был ли это военный автомобиль, либо же частный — сказать уверенно нельзя", — пишут пропагандисты.
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