Зеленский о мятеже пригожина: "Полномасштабная слабость россии"

Зеленский считает, что путин сам довел россию до нынешней ситуации

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на военный переворот в россии, где наемники ЧВК "Вагнера" двинулись в сторону москвы.

В своем Телеграм-канале глава государства намекнул, что рф сама виновата в том, что происходит сейчас.

"Каждый, кто выбирает путь зла, разрушает сам себя. Унижает людей и бросает на войну сотни тысяч — чтобы наконец забаррикадироваться в московской области от тех, кого сам вооружил. россия долго маскировала пропагандой своей слабости и глупости своего правления.

А теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не утаишь. Слабость россии очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя потом получит", — говорится в сообщении.

Зеленский напомнил, что россияне посылают колонны военных уничтожать жизнь украинцев, а также терроризирует нас ракетами и "шахедами".

"И все это – один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен", — завершил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что колонны наемников ЧВК "Вагнера" блокировали российский Ростов.