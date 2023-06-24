"Вагнеровцы" уже сбили самолет и три вертолета: фото и видео появились в сети

Ранее в пабликах вагнера появлялись только голосовые сообщения от пригожина без доказательств

В соцсетях появились видео и фото доказательства сбивания самолетов и вертолетов в россии в ходе вооруженного переворота. Ранее эту информацию объявлял главарь "вагнеровцев" евгений пригожин, но это было в формате голосовых сообщений.

Так, появились видеозаписи с вероятной сбитостью военного грузового самолета АН-26 в Кантемировском районе Воронежской области, сообщает ASTRA со ссылкой на показания местных жителей. Подтверждений нет. На опубликованных видео можно увидеть клубы черного дыма. Также оттуда сообщают, что власти закрыли весь центр. Житель поселка рассказал, что их попросили покинуть рабочие места.

Кроме этого, подтвердилась информация о сбитии "вагнеровцами" трех вертолетов. Фотоподтверждение появилось в одном из Telegram-каналов "вагнеровцев". Ранее говорилось, что были сбиты два Ми-8, экипажи остались в живых. Также был сбит Ми-35.

Вертолет, сбитый "вагнеровцами"

Сбитый солдатами ППК "Вагнер" вертолет ВКС рф, экипаж после попадания ракеты ПЗРК сумел посадить машину и выжил.

Напомним, вечером 23 июня евгений пригожин заявил, что подразделения регулярной российской армии нанесли ракетный удар по местам дислокации "Вагнера". После этого "вагнеровцы" с территории Украины двинулись на россию. Они колоннами вошли в Ростов, пригожин побеседовал с представителями минобороны, потребовал выдать ему шойгу и герасимова и пригрозил "походом на москву". Утром 24 июня выступил президент россии владимир путин, который, не называя фамилии пригожина, заявил об "ударе в спину" и потребовал прекратить бунт.