"Скоро у нас будет новый президент":"вагнеровцы" ответили на угрозы путина

российские наемники пригрозиил смертью гиркину

Главарь боевиков ЧВК "Вагнер" евгений пригожин, которые в эти минуты совершают военный переворот в россии, резко ответил угрозами владимиру путину и всем его сторонникам. Во время сегодняшнего утреннего обращения президент России обвинил пригожина в измене.

пригожин возмутился, что путин не отправил в отставку "одного-двух-генералов", а приказал нейтрализовать "вагнеровцев".

"Спусковой крючок гражданской войны спустил Пипа (путин, — ред.). Вместо того чтобы отправить одного или двух дегенератов в отставку, он приказал нейтрализовать самое боеспособное подразделение россии. Жизнь одного или двух предателей было поставлено более 25 тысяч героев. Кто в этом конфликте зло уже очевидно: победа будет за ЧВК "Вагнер", — пишет пригожин.

Вчерашнее видеообращение генералов из-за парты с призывом остановиться пригожин высмеял и намекнул на смерть. Он привел пример террориста игоря стрелкова-гиркина.

"Смешно, наблюдать, как все военные крысы резко встали на сторону тувинского дегенерата (сергия шойгу, — ред.) и думают, что сделали правильный выбор после обращения Пипы. А вдруг нет? стрелков себе уже смертный приговор подписал", — заявил пригожин.

Тем временем в Москве начали снимать баннеры с призывами вступить в ЧВК "Вагнер":

Напомним, что в апреле пригожин написал эссе, в котором назвал элиты главными врагами, поскольку желают вернуться к обычной жизни. К угрозам путину пригожин не прибегал, а предложил присоединиться к своей борьбе. В то же время угрозы постоянно звучали в сторону министра обороны сергея шойгу и главы генштаба рф валерия герасимова.

Напомним, вечером 23 июня евгений пригожин заявил, что подразделения регулярной российской армии нанесли ракетный удар по местам дислокации "Вагнера". После этого "вагнеровцы" с территории Украины двинулись на россию. Они колоннами вошли в Ростов, пригожин побеседовал с представителями минобороны, потребовал выдать ему шойгу и герасимова и пригрозил "походом на москву". Утром 24 июня выступил президент россии владимир путин, который, не называя фамилии пригожина, заявил об "ударе в спину" и потребовал прекратить бунт.