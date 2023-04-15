В российских политических кругах продолжается традиционный поиск виновного

Финансист "вагнеровцев" евгений пригожин готовится использовать провал российской армии в случае успешного контрнаступления ВСУ. Он считает успех Украины вполне реальным и отмечает, что решения рф, направленные на победу, саботируются представителями "глубинного государства".

Об этом он заявил в своем эссе. По мнению аналитиков Института изучения войны, изложенные в нем тезисы противоречат политике мероприятия "дать россии сохранить лицо".

Пригожин пишет, что развал россии военным путем невозможен, а США пытается затянуть войну ради смены желаний "глубинного государства". Ее финансист наемников видит в сообществе окологосударственных элит, действующих вне политического руководства государства и "работающих на разных хозяев". Именно "глубинное государство" сливает информацию, желает вернуться к обычной жизни, тормозит действия, направленные на победу россии, считает Пригожин. Он называет их "внутренними врагами" и обвиняет в "измене российским интересам". Он считает, что голоса этих людей о переговорах следует игнорировать, даже несмотря на возможность сократить российские потери. Причина – Украина противостоит кремлю политически.

Но действия "глубинного государства" не смогут воспрепятствовать рф, утверждает пригожин, полагая, что любой сценарий, при котором Россия терпит поражение, приведет к волне "радикальных национальных чувств" и восстановлению российского патриотизма. Аналитики отмечают, что такие слова пригожина одновременно с другими радикально настроенными российскими лидерами "подчеркивают приоритет, который провоенное сообщество предоставляет активизации российского общества и предоставлению ему энергии для длительной борьбы с Западом".

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда, по мнению специалиста, в Бахмуте вагнеровцам уже не станет сил атаковать. Счет идет на месяцы.