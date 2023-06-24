Переворот пригожина: наемники ЧВК "Вагнера" взяли два крупных города и движутся на москву (онлайн-хроника)
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Наемники озвучили свои требования
Боевики ЧВК "Вагнера" продолжают захватывать российские города. По состоянию на утро 24 июня под контролем наемников находятся Воронеж и Ростов, о чем сообщила пресс-служба ЧВК.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о событиях, которые происходят в россии на фоне продвижения наемников евгения пригожина в сторону москвы.
10:00 "Вооруженные силы россии получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооружённый мятеж" — путин
В то же время на пограничном переходе "Бугаевка", который расположен в Воронежской области ещё 180 российских солдат и сотрудников силовых ведомств согласились не препятствовать действиям наемников и сложили оружие.
Если верить сообщениям российских Телеграмм-каналов, то через считанные часы ПВК "Вагнера" уже будут в Москве.
9:00 Военные объекты в Воронеже взяты под контроль ЧВК "Вагнер". Армия переходит на сторону народа, — Пресс служба ЧВК "Вагнера"
Наемники продолжают движение в сторону столицы рф
Что происходило ночью и утром 24 июня:
пригожин встретился в штабе ЮВО с представителями Минобороны рф. Там он потребовал выдачи министра обороны сергея шойгу и главы Генштаба валерия герасимова. Он также анонсировал поход на москву.
В связи с этим в москве и области на улицах много военных и техники, также там ввели режим КТО.