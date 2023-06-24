Гражданская война в россии: реакция первых лиц Украины, США и Европы

То, что происходит в россии, может быть началом конца, считает мировое сообщество

В Украине и мире внимательно наблюдают за ситуацией, которая разворачивается в россии. Звучат разные версии происходящего: про гражданскую войну, военный переворот и даже постановочное противостояние.

"Телеграф" собрал реакцию первых лиц Украины и мира на события в россии. Напомним, что главарь ЧВК "Вагнер" евгений пригожин вместе с 25 тысячами наемников уже зашел в Ростов и Воронеж, где взял под контроль военные объекты, и движется по направлению Москвы.

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что слабость россии очевидна. Из-за "дурости правления" в стране начался настоящий хаос, который не скроешь уже никакой пропагандой и ложью. И чем дольше российская армия будет находиться в Украине, тем больше хаоса и проблем будет у оккупантов.

"Каждый, кто выбирает путь зла, разрушает сам себя. Посылает колонны военных уничтожать жизнь другой страны – и не может удержать их от бегства и предательства, когда жизнь сопротивляется. Унижает людей и бросает на войну сотни тысяч – чтобы наконец забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил. Россия долго маскировала пропагандой своей слабости и глупости своего правления. А теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не утаишь. И все это – один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен", — заявил украинский президент.

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов считает, что военный мятеж — это не игра на публику, а реальное противостояние евгения пригожина и главы Минобороны рф сергей шойгу.

"Знаете, я никак не назову это игрой на публику. И даже фейк — это совершенно не точно. Конфликт этот вполне реален, и они его, в принципе, не скрывают. Вот почему это так режет глаз? Потому что пригожин, нравится он, или нет, говорит в большей степени правду. Минобороны в большей степени говорит неправду", — заявил главный украинский разведчик.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также отреагировал на перемещение военных действий на территорию россии. По его словам, разрушение россии в сегодняшнем виде — это одна из целей Украины для безопасного существования в дальнейшем. И этот процесс уже запущен.

"Украинская формула устойчивого мира предполагает выход на границы 1991 года и запуск процессов саморазрушения россии. Как война началась, так она и закончится – внутри рф", — написал Алексей Данилов в соцсети.

Советник главы ОП Михаил Подоляк и вовсе считает, что следующие 48 часов для россии станут решающими. Есть несколько сценариев дальнейшего развития событий.

"Ближайшие 48 часов определят новый статус рф. Либо полноценная Гражданская война, либо договорный Транзит власти, либо Временная передышка перед следующим этапом падения путинского режима. Все потенциальные игроки сейчас определяются, на чьей они стороне. Пока что в рф царит потрясающее "элитное" молчание", — сказал он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также считает, что настал момент, когда со злом должно быть покончено.

"Те, кто говорил, что россия слишком сильна, чтобы проиграть: смотрите сейчас. Пора отказаться от фальшивого нейтралитета и страха эскалации; дать Украине все необходимое оружие; забудьте о дружбе или бизнесе с россией. Пора положить конец злу, которое все презирали, но боялось разорвать", — написал он в Twitter.

В Минобороны Украины красноречиво отреагировали на все происходящее. На своей официальной странице в соцсети ведомство сообщило, что наблюдает за ситуацией, а позже добавили, что "Кремлевская змея поедает собственный хвост". Комментариев от других официальных лиц, в частности Главкома Валерия Залужного, главы Минобороны Украины Алексей Резникова и его зама Анны Маляр к этому часу нет.

Реакция мира

Президента США Джо Байдена уже оповестили о том, что происходит в россии, передает CNN. Внимание американцев сосредоточено на заявлениях, которые делают герасимов, шойгу, пригожин и другие участник конфликта.

"Мы следим за ситуацией и будем консультироваться с союзниками и партнерами по поводу этих событий", — сказал представитель Белого дома Адам Ходж.

А бывший руководитель операций ЦРУ в России Стив Холл заявил, что действия евгения пригожина и его наемников действительно похожи на настоящий переворот.

"Кремль больше всего тревожит это обещание: "Мы все пойдем на марш. Эти 25 тысяч ребят — в Москву". Это очень похоже на путч, на переворот", — цитирует его издание Telegraph.

Президент Евросовета Шарль Мишель в своем Твиттере сообщил, что ЕС внимательно следит за событиями в россии. Станы G7 и Европейские лидеры держат связь.

"Внимательно следим за развитием ситуации в россии. На связи с европейскими лидерами и G7-партнерами. Это очевидно внутренняя неувязка россии. Наша поддержка Украины и Владимира Зеленского непоколебима", — написал он.

Президент Польши Анджей Дуда на фоне военного мятежа в россии приказал привести армию в режим повышенной боевой готовности, пишет местные СМИ. В своем Твиттер-аккаунте он написал, что на восточная граница страны, которая граничит с Калининградом, под усиленным наблюдением.

"В связи с ситуацией в россии сегодня утром мы провели консультации с премьер-министром и министерством национальной обороны, а также с союзниками. Ход событий на нашей восточной границей находится под постоянным наблюдением", — написал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на фоне военного переворота владимир путин обратился к россиянам. По его словам, "вагнеровцы" пытаются расколоть россию, что является "ударом в спину". Главаря наемников евгения пригожина российский президент назвал предателем россии.