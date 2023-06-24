пригожин ответил на требование путина сдаться

пригожин рассказал, какие цели преследуют его наемники в россии

Главарь наемников ЧВК "Вагнера" евгений пригожин, боевики которого уверенно продвигаются к москве, отреагировал на предложение президента россии владимира путина сдаться.

В своем аудиообращении он заявил, что не собирается соглашаться на условия диктатора.

"Никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь, прийти с повинной. Мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, обмане и бюрократии…

Когда нам говорили о том, что мы воюем с Украиной — мы шли и воевали. Но выяснилось, что боеприпасы, вооружение, все деньги, которые были положены на них, так же разворовываются, а чинуши сидят, экономят их для себя, как раз для того случая, который наступил сегодня. Когда кто-то идет на Москву.

Теперь они не экономят ничего. Они бьют самолетами и вертолетами по колоннам, где идет мирняк. При этом бьют по мирняку, потому что не попадают. И бьют куда попало", — заявил он.

Также пригожин назвал себя и своих подчиненных "патриотами своей родины". А тех, кто им противостоит, он назвал "сборищем вокруг подонков".

Ранее "Телеграф" писал о том, что боевики ЧВК "Вагнера" официально заявили о начале гражданской войны на территории российской федерации.