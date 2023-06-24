Застрявший танк в воротах цирка и отчаянный дворник: переворот в Ростове не обошелся без конфузов (видео)
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В сети публикуют забавные видео из Ростова, куда зашли наемники ЧВК "Вагнер".
В российском Ростове-на-Дону, который утром 24 июня захватили представители ЧВК "Вагнер", произошла курьезная ситуация — танк застрял в воротах местного цирка.
Позже российские СМИ заявили, что танк якобы не застрял, а намеренно блокировал один из фасадов штаба южного военного округа России, граничащего с цирком. Именно в этом штабе Евгений Пригожин встретился с заместителем министра обороны рф и потребовал встречи с министром обороны шойгу, а иначе обещал блокировать Ростов.
Видео инцидента опубликовали местные Telegram-каналы и оно сразу стало вирусным.
Под видео появилось десятки комментариев, россияне начали смеятся сами над собой, называя всю армию рф цирком:
"Смертельный номер выполняется впервые."
"Цирк уехал, танк остался."
"Цирк на проводе, как он есть!"
"Кто в армии служил, тот в цирке не смеется."
"Это центры принятия решений россии!"
"Хорошая заставка ко всему, что сейчас происходит в россии!!!"
"И это первая армия россии. Поэтому они и разрушают города"
Еще одно забавное видео публикуют в сети — в Ростове дворник подметает улицу, а сзади стоят танки и ходят солдаты.
Такая картина вообще выглядит странно — центр города заполонила военная техника и военные, а дворник спокойно работает между ними.
Под постом также появились остроумные комментарии:
"Выражает политические взгляды."
"Все идет по плану."
"Картина дорисована."
Напомним, вечером 23 июня руководитель ЧВК "Вагнер" евгений пригожин заявил, что войска минобороны россии ударили по месту дислокации "вагнеровцев", из-за чего якобы погибли многие наемники.
24 июня стало известно, что войска ЧВК "Вагнер" вышли из временно оккупированного Донбасса и зашли в Ростов-на-Дону.
По этому поводу российский диктатор владимир путин обратился к россиянам и заговорил о гражданской войне и бунте.
Отметим, что "Телеграф" в реальном времени следит за тем, как развивается военный переворот в россии. Известно, что "вагнеровцы" взяли под контроль уже не только Ростов, но и Воронеж.