Застряглий танк у воротах цирку і відчайдушний двірник: переворот у Ростові не обійшовся без конфузів (відео)

В мережі ширяться кумедні відео з Ростова, куди зайшли найманці ПВК "Вагнер".

У російському Ростові-на-Дону, який вранці 24 червня захватили представники ПВК "Вагнер", сталася курйозна ситуація — танк застряг у воротах місцевого цирку.

Пізніше росЗМІ заявили, що танк нібито не застряг, а навмисно блокував один із фасадів штабу південного військового округу рф, що межує із цирком. Саме в цьому штабі євген пригожин зустрівся із заступником міністра оборони рф і зажадав зустрічі з міністром оборони шойгу, а інакше обіцяв блокувати Ростов

Відео інциденту опублікували місцеві Telegram-канали і воно відразу стало вірусним.

Під відео з'явилося десятки коментарів, росіяни почали глузувати самі з себе, називаючи всю армію рф цирком:

"Смертельний номер виконується вперше."

"Цирк поїхав, танк залишився."

"Цирк на проводі, як він є!"

"Хто в армії служив, той у цирку не сміється."

"Це центри прийняття рішень росії!"

"Хороша заставка до всього, що зараз відбувається в рф!!!"

"І це перша армія росії. Тому вони й руйнують міста."

Ще одне кумедне відео публікують в мережі — у Ростові двірник підмітає вулицю, а позаду стоять танки та ходять солдати.

Така картина взагалі виглядає дивно — центр міста заполонила військова техніка та озброєні військові, а двірник спокійно працює між ними.

Під постом теж з'явилися дотепні коментарі:

"Висловлює політичні погляди."

"Всьо ідьот по плану."

"Картина домальована."

Нагадаємо, ввечері 23 червня керівник ПВК "Вагнер" евген пригожин заявив, що війська міноборони росії вдарили по місцю дислокації "вагнерівців", через що нібито загинуло багато найманців.

24 червня стало відомо, що війська ПВК "Вагнер" вийшли з тимчасово окупованого Донбасу і зайшли в Ростов-на-Дону.

З цього приводу російський диктатор володимир путін звернувся до росіян і заговорив про громадянську війну та бунт.

Зазначимо, що "Телеграф" у реальному часі стежить за тим, як розвивається військовий переворот у росії. Відомо, що "вагнерівці" взяли під контроль уже не лише Ростов, а й Воронеж.