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Удар у спину та зрада: путін звернувся до росіян на фоні військового перевороту (відео)

Автор
Тетяна Гулевата Тетяна Гулевата
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Російський диктатор володимир путін Новина оновлена 24 червня 2023, 10:50
Російський диктатор володимир путін. Фото gettyimages

путін у своєму зверненні заговорив про громадянську війну та бунт.

Російський диктатор володимир путін звернувся до росіян через бунт ватажка ПВК "Вагнера" євгена пригожина.

Звернення путіна анонсували у Кремлі ще зранку 24 червня. Його виступ транслювали головні державні пропагандистські канали.

путін назвав ударом у спину спробу розколоти суспільство та заявив, що росія веде тяжку боротьбу за своє майбутнє: "Це удар у спину, той самий удар було завдано 1917 року, росіяни вбивали росіян, а вигоду отримав Захід. Будь-яка внутрішня загроза — смертельна"

Крім того, путін звинуватив пригожина у зраді, а дії його найманців назвав "братовбивством".

"А те, з чим ми зіткнулися, — це саме зрада. Надмірні амбіції та особисті інтереси призвели до зради. До зради і своєї країни, і свого народу, і тієї справи, за яку пліч-о-пліч з іншими нашими частинами та підрозділами билися і гинули бійці та командири групи "Вагнер"", — заявив диктатор.

Також путін заявив, що збройні сили росії отримали необхідний наказ щодо нейтралізації зрадників: "Той, хто організував і готував військовий заколот, хто підняв зброю на бойових товаришів, — зрадили росію. І дадуть відповідь за це. А тих, кого намагаються втягнути в цей злочин, закликаю не робити фатальну та трагічну, неповторну помилку, зробити єдино правильний вибір — припинити участь у злочинних діях".

Глава кремля пообіцяв "захистити" росію: "Як громадянин росії я зроблю все, щоб відстояти країну, будуть вжиті рішучі дії. Будь-яка смута — смертельна загроза, наші дії будуть жорсткими".

Слід зазначити, що прізвище пригожина за весь виступ путін не згадав жодного разу, а сама промова була досить короткою — 5 хвилин.

Нагадаємо, що власник ПВК "Вагнер" євген пригожин оголосив демарш проти російського військового керівництва.

Російські генерали звинуватили його у закликах до "початку громадянського конфлікту".

24 червня стало відомо, що війська ПВК "Вагнер" вийшли з тимчасово окупованого Донбасу і зайшли в Ростов-на-Дону.

У Москві та Воронежі ввели режим контртерористичної операції, а у Ростові-на-Дону перекрили дороги.

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#Росія #Володимир Путін #Євген Пригожин #ПВК Вагнера