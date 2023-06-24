пригожин відповів на вимогу путіна здатися

пригожин розповів, які цілі переслідують його найманці у Росії

Ватажок найманців ПВК "Вагнера" євгеній пригожин, бойовики якого впевнено просуваються до москви, відреагував на пропозицію президента росії володимира путіна здатися.

У своєму аудіообігу він заявив, що не збирається погоджуватися на умови диктатора.

"Ніхто не збирається на вимогу президента, ФСБ, чи ще когось, прийти з повинною. Ми не хочемо, щоб країна жила далі в корупції, обмані та бюрократії…

Коли нам говорили про те, що ми воюємо з Україною, ми йшли і воювали. Але з’ясувалося, що боєприпаси, озброєння, усі гроші, які були виділені на них, так само розкрадаються, а чинуші сидять, заощаджують їх для себе, саме для того випадку, який настав сьогодні. Коли хтось іде на москву.

Тепер вони не заощаджують нічого. Вони б'ють літаками та вертольотами по колонам, де йде мирняк. При цьому б'ють по мирняку, бо б'ють абикуди", — заявив він.

Також пригожин назвав себе та своїх підлеглих "патріотами своєї батьківщини". А тих, хто їм протистоїть, він назвав "зборищем навколо покидьків".

Раніше "Телеграф" писав про те, що бойовики ПВК "Вагнера" офіційно заявили про початок громадянської війни на території російської федерації.