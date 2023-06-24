"Вагнерівці" вже збили літак і три вертольоти: фото та відео з'явилися в мережі

Раніше у пабліках вагнера з'являлися лише голосові повідомлення від пригожина без жодних доказів

У соцмережах з'явилися відео та фото докази збиття літаків і вертольотів у росії у ході збройного перевороту. Раніше цю інформацію оголошував ватажок "вагнерівців" євген пригожин, але це було у форматі голосових повідомлень.

Так, з'явилися відеозаписи зі ймовірним збиттям військового вантажного літака АН-26 у Кантемирівському районі Воронезької області, повідомляє ASTRA із посиланням на свідчення місцевих мешканців. Підтверджень немає. На опублікованих відео можна побачити клуби чорного диму. Також звідти повідомляють, що влада закрила весь центр. Житель селища розповів, що їх попросили залишити робочі місця.

Окрім цього, підтвердилася інформація про збиття "вагнерівцями" трьох вертольотів. Фотопідтвердження з'явилося в одному із Telegram-каналів "вагнерівців". Раніше йшлося, що були збиті два Мі-8, екіпажі залишилися живими. Також було збито Мі-35.

Вертоліт, збитий "вагнерівцями"

Збитий солдатами ПВК "Вагнер" вертоліт ВКС рф, екіпаж після влучення ракети ПЗРК зумів посадити машину та вижив.

Нагадаємо, ввечері 23 червня євген пригожин заявив, що підрозділи регулярної російської армії завдали ракетного удару по місцях дислокації "Вагнера". Після цього "вагнерівці" з території України рушили на росію. Вони колонами увійшли до Ростова, пригожин поговорив з представниками міноборони, зажадав видати йому шойгу та герасімова і пригрозив "походом на москву". Вранці 24 червня виступив президент росії володимир путін, який, не називаючи прізвища пригожина заявив про "удару в спину" і зажадав припинити бунт.