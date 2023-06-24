"Скоро у нас буде новий президент":"вагнерівці" відповіли на погрози путіна

російський найманець пригрозив смертю гіркіну

Ватажок бойовиків ПВК "Вагнер" євген пригожин, які у ці хвилини здійснюють військовий переворот у рф, різко відповів погрозами володимиру путіну та усім його прихильникам. Під час сьогоднішнього ранкового звернення президент рф звинуватив пригожина у зраді.

пригожин обурився, що путін не відправив у відставку "одного-двох-генералів", а наказав нейтралізувати "вагнерівців".

"Спусковий гачок громадянської війни спустив Пипа (путін, — ред.). Замість того, щоб відправити одного чи двох дегенератів у відставку він наказав нейтралізувати найбоєздатніший підрозділ росії. Життя одного чи двох зрадників було поставлено понад 25 тисяч героїв. Хто у цьому конфлікті зло вже очевидний. Перемога буде за ПВК "Вагнер", — пише пригожин.

Вчорашні відеозвернення генералів з-за парти із закликом зупинитися пригожин висміяв та натякнув на смерть. Він навів приклад терориста ігоря стрєлкова-гіркіна.

"Смішно, спостерігати, як усі військові щури різко стали на бік тувинського дегенерата (сергія шойгу, — ред.) і думають, що зробили правильний вибір після звернення Пипи. А раптом ні? стрєлков собі вже смертний вирок підписав", — заявив пригожин.

Тимчасом у москві почали знімати банери із закликами вступити до ПВК "Вагнер":

Нагадаємо, що у квітні пригожин написав есе, у якому назвав еліти найголовнішими ворогами, оскільки ті бажають повернутися до звичайного життя. До погроз путіну пригожин не вдавався, а запропонував приєднатися до своєї боротьби. Натомість погрози постійно лунали у бік міністра оборони сергія шойгу та голови генштабу рф валерія герасимова.

Нагадаємо, ввечері 23 червня євген пригожин заявив, що підрозділи регулярної російської армії завдали ракетного удару по місцях дислокації "Вагнера". Після цього "вагнерівці" з території України рушили на росію. Вони колонами увійшли до Ростова, пригожин поговорив з представниками міноборони, зажадав видати йому шойгу та герасімова і пригрозив "походом на москву". Вранці 24 червня виступив президент росії володимир путін, який, не називаючи прізвища пригожина заявив про "удару в спину" і зажадав припинити бунт.