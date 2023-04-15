"Внутрішні вороги": пригожин знайшов винних у російських провалах на фронті

В російських політичних колах триває традиційний пошук винного

Фінансист "вагнерівців" євген пригожин готується використати провал російської армії у разі успішного контрнаступу ЗСУ. Він вважає успіх України цілком реальним, та зазначає, що рішення росії, спрямовані на перемогу, саботуються представниками "глибинної держави".

Про це він заявив у своєму есе. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, викладені у ньому тези протирічать політиці заходу "дати росії зберегти обличчя".

Пригожин пише, що розвал росії військовим шляхом не можливий, а США намагається затягнути війну заради зміни бажань "глибинної держави". Її фінансист найманців вбачає у спільноті навколодержавних еліт, які діють поза межами політичного керівництва держави і "працюють на різних хазяїв". Саме "глибинна держава" зливає інформацію, бажає повернутися до звичайного життя, гальмують дії спрямовані на перемогу росії, вважає Пригожин. Він називає їх "внутрішніми ворогами" і звинувачує в "зраді російських інтересів". Він вважає, що голоси цих людей про переговори треба ігнорувати, навіть попри можливість скоротити російські втрати. Причина — Україна протистоїть кремлю політично.

Та дії "глибинної держави" не зможуть стати на заваді росії, стверджує пригожин, вважаючи, що будь-який сценарій, за якого росія зазнає поразки, призведе до хвилі "радикальних національних почуттів" і відновленню російського патріотизму. Аналітики зазначають, що такі слова пригожина, одночасно з іншими радикально налаштованими російськими лідерами "підкреслюють пріоритет, який провоєнна спільнота надає активізації російського суспільства та наданню йому енергії для тривалої боротьби із Заходом".

Раніше "Телеграф" розповідав коли, на думку фахівця, в Бахмуті вагнерівцям вже не стане сил атакувати. Рахунок іде на місяці.