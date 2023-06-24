Цей день настав: у росії громадянська війна, заявила ПВК "Вагнера"

У Воронезькій області атакували групу вагнеровців.

Після того, як євген пригожин оголосив демарш проти російського військового керівництва та зайшов в Ростов-на-Дону, в ПВК "Вагнер" заявили, що громадянська війна в росії вже почалася.

Про це повідомляє Telegram-канал компанії.

"У Воронезькій області атаковано одну з колон ПВК "Вагнер". Також працює авіція, застосовується чугуній. Громадянська війна офіційно почалася", — сказано в повідомленні.

Слід зазначити, що українці вже реагують на такі чудові новини, зокрема відомий військовий експерт Денис Попович написав у Facebook:

"Громадянська війна в россії! Цей день настав!"

Нагадаємо, 24 червня стало відомо, що війська ЧВК "Вагнер" вийшли з тимчасово окупованого Донбасу і зайшли в Ростов-на-Дону.

З цього приводу російський диктатор володимир путін звернувся до росіян і заговорив про громадянську війну та бунт. В свою чергу ватажок бойовиків ПВК "Вагнер" євген пригожин різко відповів погрозами володимиру путіну та заявив, що скоро буде новий президент

Зазначимо, що "Телеграф" у реальному часі стежить за тим, як розвивається військовий переворот у росії. Відомо, що "вагнерівці" взяли під контроль уже не лише Ростов, а й Воронеж.