Заколот пригожина: з’явилася реакція кадирова

кадиров цілком очікувано став на бік диктатора

Глава Чеченської республіки рамзан кадиров пообіцяв допомогти російському диктатору володимиру путіну придушити повстання бійців ПВК "Вагнера", які продовжують просуватися до Москви.

Слова кадирова наводить його прес-служба.

"Все, що відбувається, — ніж у спину і справжній військовий заколот! Заколот повинен бути пригнічений, і якщо для цього необхідно вжити жорстких заходів, то ми готові", — сказав він.

Прихильник путінського режиму закликав російських військових "не вестись на провокації". У своєму стилі він зазначив, що ситуацією, що склалася, нібито користуються "вороги росії на Заході".

"Скільки вбросів, скільки брехні, скільки брехливих закликів, які лякають наших громадян, створюють небезпеку виникнення дестабілізуючої обстановки. І це очікувані наслідки зрадницького маршу пригожина. Те, що відбувається, — це не ультиматум Міністерству оборони. Це виклик державі, і проти цього виклику необхідно згуртуватися всім довкола національного лідера: військовим, силовикам, губернаторам, цивільному населенню", — додав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у ПВК "Вагнера" назвали все, що відбувається в росії, громадянською війною.