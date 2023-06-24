лукашенко втік? На тлі подій у росії літак із Мінська вилетів до Туреччини

Урядовий літак летів незвичайним маршрутом

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вивіз свою родину до Туреччини. Про це повідомляють опозиційні білоруські ЗМІ.

Також про зліт особистого літака родини лукашенків свідчать дані порталу FlightAware. На карті видно, як борт подався до Туреччини.

Так, згідно з картою, бізнес-джет вилетів з Національного аеропорту о 00:01 24 червня і навіщось зробив великий гачок. А вже о 05:15 за місцевим часом приземлився у турецькому Бодрумі на узбережжі Середземного моря.

Літак лукашенка намагався облетіти Краснодарський та Ставропольський краї росії, натомість він пролетів над Каспійським морем та Грузією. Опозиційні канали та ЗМІ повідомляють, що це саме той борт, який використовують високопоставлені білоруські чиновники, а також члени сім’ї олександра лукашенка.

Водночас президентський Telegram-канал "Пул Певрого" повідомляє, що вранці владимир путін і олександр лукашенко розмовляли телефонм. Російський диктатор поінформував свого колегу про ситуацію в росії, яка склалася після заяв євгенія пригожина та захоплення кількох населених пунктів рф.

Офіційної інформації щодо того, хто саме летів президентським літаком і де зараз знаходиться сам лукашенко — на даний момент немає. Самопроголошений президент Білорусі особисто не робив жодних заяв.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що лукашенко почав загрожувати ядерною зброєю. Тільки нещодавно володимир путін дав йому боєприпаси з ядерним зарядом, як той одразу ж розпочав гучні заяви.