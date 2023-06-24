лукашенко сбежал? На фоне событий в россии самолет из Минска вылетел в Турцию

Правительственный самолет летел необычным маршрутом

Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко вывез свою семью в Турцию. Во всяком случае об этом сообщают оппозиционные белорусские СМИ.

Также о взлете личного самолета семьи лукашенко свидетельствуют данные портала FlightAware. На карте видно, как борт направился в Турцию.

Так, согласно карте, бизнес-джет вылетел из Национального аэропорта в 00:01 24 июня и зачем-то сделал большой крюк. А уже в 05:15 по местному времени приземлился в турецком Бодруме, что на побережье Средиземного моря.

Самолет лукашенко старался облететь Краснодарский и Ставропольский края россии, вместо этого он пролетел над Каспийским морем и Грузией. Оппозиционные каналы и СМИ сообщают, что это именно тот борт, который используют высокопоставленные белорусские чиновники, а также члены семьи александра лукашенко.

Вместе с тем президентский Telegram-канал "ПУЛ Певрого" сообщает, что утром владимир путин и александ лукашенко созвонились по телефону. Российский диктатор проинформировал своего коллегу о ситуации в россии, которая сложилась после заявлений евгения пригожина и захвата нескольких населенных пунктов рф.

Официальной информации касательно того, кто именно летел на президентском самолете и где сейчас находится сам лукашенко — на данный момент нет. Самопровозглашенный президент Беларуси лично не делал никаких заявлений.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что лукашенко начал угрожать ядерным оружием. Только недавно владимир путин дал ему боеприпасы с ядерным зарядом, как тот сразу же приступил к громким заявлениям.