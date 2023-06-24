Статус россии решится в ближайшие 48 часов: у Зеленского сделали заявление

россия стоит на распутье и у нее есть три пути

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что новый статус россии определиться в ближайшие 48 часов. Он назвал три варианта развития событий в связи с военным переворотом под предводительством главы ЧВК "Вагнера" евгения пригожина, который набирает обороты в рф.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

"Ближайшие 48 часов определят новый статус рф. Либо полноценная Гражданская война, либо договорный Транзит власти, либо Временная передышка перед следующим этапом падения путинского режима. Все потенциальные игроки сейчас определяются, на чьей они стороне. Пока что в рф царит потрясающее "элитное" молчание", — заявил советник главы ОП.

Напомним, вечером 23 июня пригожин обвинил минобороны рф в ракетном ударе по лагерю "вагнеровцев". После этого он и его боевики зашли с оккупированных территорий Украины в россию, взяв под контроль военные объекты в Ростове и Воронеже. Пригожин требует выдать им сергея шойгу и валерия герасимова и грозит "походом на москву". "Вагнеровцев" атакуют войска минобороны, по ним бьют авиацией. Они в свою очередь отбиваются — сбивают вертолеты, сбит также самолет. Путин назвал пригожина предателем и потребовал подавить мятеж.

Как сообщал "Телеграф", путин на фоне военного переворота обратился к россиянам. Он назвал ударом в спину попытку расколоть общество и заявил, что россия ведет тяжелую борьбу за свое будущее. Он обвинил пригожина в измене, а действия его наемников назвал "братоубийством".