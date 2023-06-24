Война закончится внутри рф: Данилов отреагировал на мятеж ЧВК "Вагнер"

Политик подчеркнул, что формула устойчивого мира в Украине предполагает начало движущих процессов в россии

Ночной мятеж наемников ЧВК "Вагнера" стал главной темой дня, поэтому его не обошел вниманием и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. По его мнению, в россии запущен процесс саморазрушения, что может повлиять на скорость завершения войны в Украине.

Об этом он написал в своем Twitter, комментируя вероятный военный переворот, объявленный "вагнеровцами" действующей российской власти и руководству минобороны рф.

"Украинская формула устойчивого мира предполагает выход на границы 1991 года и запуск процессов саморазрушения россии. Как война началась, так она и закончится – внутри рф", — заявил Данилов.

Также секретарь СНБО добавил, что, по его мнению, этот процесс уже "начат".

Отметим, что события в россии комментировал и глава ГУР МО Кирилл Буданов. Главный разведчик страны считает, что сложившуюся ситуацию трудно назвать фейковой или игрой на публику. При этом Буданов подчеркнул, что и первая, и вторая стороны все равно продолжают работать на руку кремлю.

"Телеграф" также рассказывал, как происходил процесс "переворота" в Ростове-на-Дону. Спойлеры – без эпических провалов не обошлось.