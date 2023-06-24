Війна закінчиться всередині рф: Данілов відреагував на заколот ПВК "Вагнер"

Політик підкреслив, що формула стійкого миру в Україні передбачає початок рушійних процесів у рф

Нічний заколот найманців ПВК "Вагнера" став головною темою дня, тож його не обійшов увагою і секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. На його думку, в росії розпочався процес "саморуйнування", що може вплинути на швидкість завершення війни в Україні.

Про це він написав у власному Twitter, коментуючи ймовірний військовий переворот, оголошений "вагнерівцями" чинній російській владі та керівництву міноборони рф.

"Українська формула сталого миру передбачає вихід на кордони 1991 року і запуск процесів саморуйнації росії. Як війна розпочалась, так вона і закінчиться – всередині рф", — заявив Данілов.

Також секретар РНБО додав, що, на його думку, цей процес уже "розпочато".

Зазначимо, що події в росії коментував і очільник ГУР МО Кирило Буданов. Головний розвідник країни вважає, що нинішню ситуацію важко назвати фейковою чи грою на публіку. При цьому Буданов підкреслив, що і перша, і друга сторони все одно продовжують працювати на руку кремлю.

"Телеграф" також розповідав, як відбувався процес "перевороту" у Ростові-на-Дону. Спойлери — без епічних провалів не обійшлося.