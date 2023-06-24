Статус росії вирішиться у найближчі 48 годин: у Зеленського зробили заяву

Росія стоїть на роздоріжжі і має три шляхи

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що новий статус росії визначитиметься у найближчі 48 годин. Він назвав три варіанти розвитку подій у зв’язку з військовим переворотом під проводом голови ПВК "Вагнера" євгена пригожина, який набирає обертів в рф.

Про це Подоляк написав у Twitter.

"Найближчі 48 годин визначать новий статус рф. Або повноцінна Громадянська війна, або договірний Транзит влади, або Тимчасовий перепочинок перед наступним етапом падіння путінського режиму. Всі потенційні гравці зараз визначаються, на чиєму вони боці. Поки що в рф панує приголомшливе "елітне" мовчання", — заявив радник голови ВП.

Нагадаємо, ввечері 23 червня пригожин звинуватив міноборони росії в ракетному ударі по табору "вагнерівців". Після цього він та його бойовики зайшли з окупованих територій України до рф, узявши під контроль військові об’єкти в Ростові та Воронежі. Пригожин вимагає видати їм сергія шойгу та валерія герасимова та погрожує "походом на москву". "Вагнерівців" атакують війська міноборони, по них б’ють авіацією. Вони, своєю чергою, відбиваються — збивають гелікоптери, збитий також літак. Путін назвав пригожина зрадником і вимагає придушити заколот.

Як повідомляв "Телеграф", путін на тлі військового перевороту звернувся до росіян. Він назвав ударом у спину спробу розколоти суспільство і заявив, що росія веде тяжку боротьбу за своє майбутнє. Він звинуватив пригожина у зраді, а дії його найманців назвав "братовбивством".