Наказ путіна вже виконують: по "Вагнеру" працює авіація та кулемети (фото та відео)
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Ситуація загострюється з кожною хвилиною
Військовий переворот у росії під проводом голови ПВК "Вагнера" євгенія пригожина набирає обертів. Під контролем найманців перебувають Воронеж і Ростов, президент росії владимир путін звинуватили пригожина у зраді і зажадав придушити заколот. Його наказ вже почали виконувати — по "вагнерівцях" працює авіація міноборони рф.
Про це повідомила прес-служба ПВК.
"У Воронезькій області атаковано одну з колон ПВК "Вагнер". Також працює авіація, застосовують чавуній. Громадянська війна офіційно розпочалася", — заявили бойовики.
У мережі повідомляють, що російська авіація завдає ударів по трасі М4 "Дон", якою рухаються бійці ПВК "Вагнер" і публікують фото.
Також з’явилася інформація про активну перестрілку між бійцями "Вагнера" та міністерства оборони у Воронезькій області. На відео чути щільну стрілянину з легкої стрілецької зброї, важких кулеметів та вибухи.
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За даними росЗМІ, десятки військових висадилися біля моста через Оку в районі Серпухова. Там зараз перекрито трасу М2 "Крим" у бік Москви.
Як повідомляв "Телеграф", путін на тлі військового перевороту звернувся до росіян. Він назвав ударом у спину спробу розколоти суспільство і заявив, що Росія веде тяжку боротьбу за своє майбутнє. Він звинуватив пригожина у зраді, а дії його найманців назвав "братовбивством".