Приказ путина уже выполняют: по "Вагнеру" работает авиация и пулеметы (фото и видео)

Ситуация накаляется с каждой минутой

Военный переворот в россии под предводительством главы ЧВК "Вагнера" евгения пригожина набирает обороты. Под контролем наемников находятся Воронеж и Ростов, президент рф владимир путин обвинили пригожина в измене и потребовал подавить мятеж. Его приказ уже начали исполнять — по "вагнеровцам" работает авиация минобороны рф.

Об этом сообщила пресс-служба ЧВК.

"В Воронежской области атакована одна из колонн ЧВК "Вагнер". Так же работает авиация, применяют чугуний. Гражданская война официально началась", — заявили боевики.

В сети сообщают, что российская авиация наносит удары по трассе М4 "Дон", по которой двигаются бойцы ЧВК "Вагнер" и публикуют фото.

Также появилась информация об активной перестрелке между бойцами "Вагнера" и министерства обороны в Воронежской области. На видео слышна плотная стрельба из легкого стрелкового оружия, тяжелых пулеметов и взрывы.

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По данным росСМИ, десятки военных высадились у моста через Оку в районе Серпухова. Там сейчас перекрыта трасса М2 "Крым" в сторону Москвы.

Как сообщал "Телеграф", путин на фоне военного переворота обратился к россиянам. Он назвал ударом в спину попытку расколоть общество и заявил, что россия ведет тяжелую борьбу за свое будущее. Он обвинили пригожина в измене, а действия его наемников назвал "братоубийством".