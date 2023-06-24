"Вагнерівці" націлилися на захоплення сховищ з ядерною зброєю, - росЗМІ

Джерела повідомляють, що підготовка до цього йшла протягом двох місяців

російські найманці ПВК "Вагнер", які вийшли з-під контролю та почали захоплювати російські міста, можуть мати плани на захоплення низки об'єктів з ядерним арсеналом.

Так, російський правозахисний сайт "Гулагу.нет" із посиланням на джерела повідомляє про підготовку бунтівників до захоплення низки об'єктів 12 ГУ МО з ядерним арсеналом.

Там повідомили, що весь квітень і травень пригожин брехав про нібито "снарядний голод", хоча насправді ті нібито мають величезний запас ПЗРК і "трофейних "Джавелінів". Мовляв, підготовка до цього сценарію розвитку подій тривала понад 2 місяці.

Там додали, що окупацією Ростова командує Олександр "Ратібор" Кузнєцов, обороною північно-східної частини командир Федір "Барін" Лещук.

Нагадаємо, ввечері 23 червня євген пригожин заявив, що підрозділи регулярної російської армії завдали ракетного удару по місцях дислокації "Вагнера". Після цього "вагнерівці" з території України рушили на росію. Вони колонами увійшли до Ростова, пригожин поговорив з представниками міноборони, зажадав видати йому шойгу та герасімова і пригрозив "походом на москву". Вранці 24 червня виступив президент росії володимир путін, який, не називаючи прізвища пригожина заявив про "удару в спину" і зажадав припинити бунт.