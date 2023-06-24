Зеленський про заколот пригожина: "Повномасштабна слабкість росії"

Зеленський вважає, що путін сам довів росію до нинішньої ситуації

Президент України Володимир Зеленський відреагував на військовий переворот у росії, де найманці ПВК "Вагнера" рушили у бік москви.

У своєму Телеграм-каналі глава держави натякнув, що росія сама винна в тому, що відбувається зараз.

"Кожен, хто обирає шлях зла, руйнує сам себе. Принижує людей і кидає на війну сотні тисяч — щоб нарешті забарикадуватися в московській області від тих, кого сам озброїв. росія довго маскувала пропагандою своєї слабкості та дурості свого правління.

А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не приховаєш. Слабкість росії очевидна. Повномасштабна слабкість. І чим довше росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю та проблем для себе потім отримає", — йдеться у повідомленні.

Зеленський нагадав, що росіяни посилають колони військових знищувати життя українців, а також тероризує нас ракетами та "шахедами".

"І все це — одна людина, яка знову і знову лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна", — завершив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що колони найманців ПВК "Вагнера" блокували російський Ростов.