"Вагнеровцы" нацелились на захват хранилищ с ядерным оружием

Источники сообщают, что подготовка к этому шла в течение двух месяцев.

российские наемники ПВК "Вагнер", вышедшие из-под контроля и захватившие российские города, могут иметь планы на захват ряда объектов с ядерным арсеналом.

Так, российский правозащитный сайт "Гулагу.нет" со ссылкой на источники сообщает о подготовке мятежников к захвату ряда объектов 12 ГУ МО с ядерным арсеналом.

Там сообщили, что весь апрель и май пригожин лгал о якобы "снарядном голоде", хотя на самом деле те якобы обладают огромным запасом ПЗРК и "трофейных "Джавелинов". Мол, подготовка к этому сценарию развития событий продолжалась более 2 месяцев.

Там добавили, что оккупацией Ростова командует Александр "Ратибор" Кузнецов, обороной северо-восточной части командир Федор "Барин" Лещук.

Напомним, вечером 23 июня евгений пригожин заявил, что подразделения регулярной российской армии нанесли ракетный удар по местам дислокации "Вагнера". После этого "вагнеровцы" с территории Украины двинулись на россию. Они колоннами вошли в Ростов, пригожин побеседовал с представителями минобороны, потребовал выдать ему шойгу и герасимова и пригрозил "походом на москву". Утром 24 июня выступил президент россии владимир путин, который, не называя фамилии пригожина, заявил об "ударе в спину" и потребовал прекратить бунт.