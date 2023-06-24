Мятеж или постановка: что происходит в россии и как события могут развиваться дальше

В российских элитах многие откровенно ждут смерти путина или транзита власти

Словесные атаки со стороны главаря наемников ЧВК "Вагнера" евгения пригожина на главу минобороны сергея шойгу и начальника генштаба валерия герасимова, в том числе обвинения их в обстрелах Донбасса и фейковых причинах для начала т.н. "СВО", переросли в активные действия. Переворот ли это – сказать пока сложно, но в ход пошли военная техника и захваты админзданий.

Эксперты рассказали "Телеграфу", что, скорее всего, происходит в рф – и как это может отразиться на ходе российско-украинской войны.

Два сценария, но одинаково плохой для путина исход

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг. по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова–Приднестровье) Виталий Кулик рассуждает так:

"То, что конфликт между пригожиным и шойгу-герасимовым должен был перейти в плоскость активных действий, было очевидно. Почему всё случилось именно сейчас? Вероятно, потому, что уже сложилась определенная конфигурация касательно того, что пригожин или выживет, или будет уничтожен. Содержать около 30 тысяч штатных единиц "Вагнера" (обеспечение, логистика, рекрутинговые центры, полигоны, военный контингент) за свой счет он не может. Армия обрубила фактически всю помощь, требуя разоружения или перехода в подчинении минобороны. И у пригожина небогатый выбор: уход в небытие или попытка перевернуть доску – и навязать свою игру".

Это, по словам эксперта, одна версия. Вторая – конспирологического характера. Но она, считает Виталий Кулик, вполне имеет право на существование.

"Речь о том, – поясняет он, – что в российских элитах многие откровенно ждут смерти путина или транзита власти. И эти ожидания, что "после путина мы всё перезапустим, всё отыграем" на уровне ощущений передаются самому путину. Он понимает, что элиты могут ускорить его уход. Потому что им не терпится поделить власть. Чтобы противостоять этому — необходима опричнина. И путину ничего не остается, кроме как вытянуть "Опричнину 2.0", своего Малюту Скуратова в виде пригожина. И демонстрировать элитам тем самым – вот кто будет, если не я. А кроме пригожина, есть еще кадыров. Вскоре на горизонте явно появится еще третья, четвертая фигура, которыми путин будет пугать и свои элиты, и вообще мир. Мол, если не я, то будут эти, которые вас просто разорвут. Соответственно, это попытка взбодрить собственно элиты, восстановить управляемость процессом".

По словам эксперта, он уже не раз отмечал, что пригожин как феномен – не самостоятелен.

"Он не имеет никакой политической перспективы без личного патронирования со стороны путина (которого он никогда не критиковал). В то же время, пригожин не часть системы, он антисистемный – исключение, подтверждающее правило. И за ним могут также стоять группы интересов в армии и бывшем Главном разведывательном управлении Генштаба вс рф.

Они были недовольны герасимовым и шойгу. Всячески пытались их убрать. Я не уверен, что они принимают участие в этом, возможно, опереточном "перевороте". Но есть объективные основания говорить, что значительная часть офицеров (в том числе высших) российской армии недовольны руководством минобороны, хотели бы смещения шойгу, которого откровенно называют инстаграмным генералом. И, так или иначе, симпатизируют "вагнерам" и пригожину. Они же, скорее всего, играют сейчас некую роль медиаторов между кремлем и пригожиным", – предполагает Виталий Кулик.

Как будет путин не на словах, а на деле разруливать ситуацию – пока непонятно, считает эксперт. Всё, отмечает он, зависит от того, какой из вариантов мы имеем. Или перезревший конфликт, вышедший в публичную плоскость, в результате чего пригожин поставил на растяжку самого путина. Или – путин играет пригожиным, и тогда это совершенно другой сценарий.

"В ракурсе российско-украинской войны ничего не поменялось, – уверен Виталий Кулик. – Мы видели ночные удары по Киеву, Днепру, Харькову и не только. Прозвучало заявление пригожина сегодня утром, что он не препятствует действиям российской военной авиации против Украины (при том, что контролирует аэропорт Ростова), что штаб по обеспечению военных действий против Украины работает в штатном режиме. И, похоже, никакого обрушения фронта из-за этих внутренних волнений в рф не произойдет. Но это не значит, что не находится та самая точка суперхрупкости, о которой я много говорю. И она может проявляться в ситуации с пригожиным – так, а в другом месте – несколько иначе. Путинская власть однозначно показала свою слабину. Не обеспечила стабильность и порядок внутри страны. Возможно, путин думает, что играет в очень тонкие игры. Но так можно доиграться. И скорее всего – продолжение следует".

Гражданская война или угроза Третьей мировой?

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что мы наблюдаем все признаки того, что рф накрывает 1917 год, уничтоживший Российскую империю.

"Все признаки чего-то подобного – налицо. Недовольные мобилизованные, непонятная война, недовольные "солдаты и матросы", отсутствие значительных побед армии на фронте, большие потери, ухудшение экономико-социальной ситуации. Тогда это привело к перевороту и революции. Так, похоже, происходит и сейчас", – отмечает эксперт.

По его мнению, мы наблюдаем явное начало гражданской войны в рф.

"И явная растерянность путина в его обращении с этими "ударами в спину" и "мятежом", и его упоминание 1917-го – тоже говорят об этом, – подчеркивает Александр Мусиенко. – Всё, похоже, будет перерастать в более кровавые бунты, столкновения. И, конечно, это приведет к тому, что линия обороны российских войск на фронте окончательно треснет".

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков называет происходящее сейчас в рф тревожным сигнал как для Украины, так и для мирового сообщества.

"пригожин является фронтменом "партии поражения" (у нас это называют "партия войны"). И сейчас эта группировка требует от высшего военного руководства (не политического, путин не упоминается) перестать играть в "специальную военную операцию", а начать вести речь именно о войне, – подчеркивает эксперт. – Можно, действительно, провести аналогии с 1917 годом. Но тогда было желаниепрекратит войну, сейчас скорее – усилить ее. Перевод всего ВПК на военные рельсы, полная мобилизация со всеми вытекающими. В итоге мировая война гибридного типа 3.0, которая уже вовсю идет, может перерасти в реальную конвенционную Третью мировую".

По словам Олега Старикова, за пригожиным явно стоят влиятельные силы из числа одной из башен кремля. Так что, акцентирует он, мы видим внутреннюю борьбу провластных сил за перевод т.н. "сво" именно в войну.

"Запад явно в шоке от происходящего, – отмечает эксперт. – Именно об этом заявления Совета нацбезопасности США в стиле "мы следим за ситуацией и будем консультироваться с союзниками и партнерами по поводу этих событий". Там понимают, что если произойдет смена власти в минобороны силовым путем – к власти придет современный аналог черносотенцев. Которые получат контроль над ядерным оружием. А потому Запад, скорее всего, не допустит дестабилизации рф".