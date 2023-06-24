Погибли люди, пострадали дети, уничтожены дома: что известно о ночном ударе россии по Украине (фото)

Взрывы звучали во многих городах Украины

В ночь на 24 июня россияне атаковали Украину ракетами и беспилотниками, работала наша ПВО. Взрывы звучали в Киеве, Днепре, Харькове, Кропивницком, и Одессе. В столице погибли три человека, в Днепре пострадали 8 людей, среди них двое детей.

Подробности массированной атаки на Днепропетровщину в своем Telegram-канале рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"По предварительным данным, 9 крылатых ракет и 3 беспилотника защитники из ПвК "Восток" сбили. К сожалению, есть и попадания в Днепре. И снова цель рашистских преступников — частный сектор... На данный момент известно о 8-и пострадавших, среди них двое — дети. Ребята 9 и 16 лет. Четверо людей госпитализированы", — написал он.

Под удар попал частный сектор Днепра

Повреждено 25 домов, четыре — разрушены

На месте вспыхнул пожар, полностью уничтожены четыре частных дома, еще 25 — повреждены. Побиты 5 хозяйственных построек. Изуродованы почти два десятка авто и газопровод.

"Еще один "прилет" — по инфраструктурному объекту. Там также есть разрушения. Информация уточняется", — добавил Лысак.

Тревожную ночь пережила и Кировоградщина. Как сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, в области работали силы ПВО. Обломками сбитых ракет в Кропивницком повреждены несколько домовладений и автомобилей. К счастью, обошлось без погибших и травмированных.

Россияне атаковали также Харьков. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о попадании в Слободском и Холодногорском районах города.

"Зафиксированы попадание в газовую трубу, спасатели ликвидируют возгорание. В Холодногорском районе в результате ударной волны повреждены авто. По предварительной информации, пострадавших нет", — уточнил он.

Киев подвергся уже восьмой воздушной атаке с начала месяца. Минувшей ночью силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг столицы было обнаружено и уничтожено более 20 ракет. В результате падения обломков на многоэтажный дом в Соломенском районе, возникли разрушения и пожар на 16, 17 и 18 этажах. Известно уже о трех погибших, восемь человек травмированы. 24 человека спасли сотрудники ГСЧС. Тела двух жертв еще не идентифицированы.

Около 6 часов утра взрывы прогремели также в Одессе, сообщили корреспонденты "Суспільного". По предварительным данным, они связаны с работой ПВО.

Ранее "Телеграф" публиковал репортаж, как выглядит многоэтажка в Киеве после попадания обломков вражеской ракеты.