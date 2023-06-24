Взрывы в Киеве, Днепре и ряде городов Украины: работает ПВО

На территории всей страны объявлена воздушная тревога

В ночь на субботу, 24 июня, во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом передает корреспондент "Телеграфа" со ссылкой на данные мониторинговых сайтов и сообщения местных властей.

Обновлено 03:28

Взрывы прозвучали в Кривом Роге.

Обновлено 03:18

Предварительно: в Соломенском районе обломки ракеты попали в автомобильную стоянку, — Кличко.

Обновлено 03:00

Из разных регионов страны поступают сообщения о взрывах и работе ПВО.

Глава Киевской ГВА Сергей Попко призывает киевлян находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги. Он заявил, что в столице — ракетная опасность.

Чуть ранее в Воздушных силах заявили, что с территории РФ с акватории Каспийского моря вражеской авиацией были запущены крылатые ракеты Х-101/555 по Украине, и расчетное время вхождения их в воздушное пространство нашей страны — в 02.20. Отметим, что перед этим в пятницу были объявлены четыре воздушных тревог за день, крайняя — около 23:00, но длилась она не долго. Кроме того, в Воздушных силах сообщали о пуске крылатых ракет.

Напомним, что ранее последняя воздушная атака РФ по Украине была в ночь на 22 июня. Тогда враг запустил по Украине 3 крылатых ракеты Х-22, 3 баллистических ракеты "Кинжал" и 4 дрона-камикадзе "Шахед". Силам ПВО удалось сбить 3 вражеских дрона.