Число погибших в результате ночного удара по Киеву возросло

Личности двух погибших еще не идентифицированы

Число погибших в результате падения обломков российской ракеты на многоэтажку в Соломенском районе Киева возросло до трех человек.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

"Три человека по состоянию на данный момент погибли, 8 — травмированы. 24 человека спасли сотрудники ГСЧС ", — написал он.

Разрушений подверглись три этажа

На месте продолжают работать спасатели и полицейские. Спасенным и родственникам погибших оказывают психологическую помощь. Место происшествия оцеплено, правоохранители развернули мобильный пункт приёма заявлений от граждан. Особенно ждут обращений по поводу без вести пропавших.

"Поскольку есть неопознанные жертвы, нужен ДНК-анализ для идентификации ", — добавил Клименко.

Напомним, минувшей ночью силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено более 20 ракет. В результате падения обломков на многоэтажный дом в Соломенском районе, возникли разрушения и пожар на 16, 17 и 18 этажах. Одна из погибших идентифицирована — это женщина 1969 года рождения. Ее тело правоохранители обнаружили у дома.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 23 июня россияне крылатыми ракетами атаковали военный аэродром в Хмельницкой области. Силами ПВО Украины были сбиты все 13 ракет.