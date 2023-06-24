Ночной удар по Киеву: после попадания в многоэтажку погибли люди, много пострадавших, фото (обновлено)

Ночью враг выпустил на столицу более 20 ракет

В ночь на субботу, 24 июня, враг восьмой раз с начала месяца атаковал Киев. Обломки ракеты попали в 24-этажный дом в Соломенском районе. По состоянию на 6:30 известно о двух погибших, еще восемь человек пострадали.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

"Двое госпитализированы, остальным медицинская помощь оказывалась на месте. Повреждены около 40 автомобилей, которые припаркованы на стоянке", — рассказал он.

Ранее Попко сообщил, что минувшей ночью силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено более 20 ракет. В результате падения обломков на 24-ти этажный дом в Соломенском районе, возникли разрушения и пожар на 16, 17 и 18 этажах.

Как уточнили в полиции Киева, в результате вражеской ракетной атаки погибла женщина 1969 года рождения. Ее тело правоохранители обнаружили у дома. Личность еще одного погибшего человека устанавливается.

"На месте продолжают работать следователи, криминалисты, спасатели ГСЧС", — отметили в полиции.

Пострадало более 40 машин

На месте работают все соответствующие службы

Последствия ночного удара

Кроме того, ракетной атаке в ночь на 24 июня подвергся и Днепр. Под вражеский удар попал частный сектор, в результате чего были разрушены жилые дома, есть пострадавшие.

Напомним, ночью, 24 июня, из-за очередной атаки рф во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о пусках ракет по нескольким направлениям. Кроме Киева и Днепра взрывы были слышны в Харькове, Кропивницком, Кривом Роге и Николаеве. В частности, в Харькове россияне попали в газовую трубу, на месте работают пожарные, пострадавших нет.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 23 июня россияне крылатыми ракетами атаковали военный аэродром в Хмельницкой области. Силами ПВО Украины были сбиты все 13 ракет.