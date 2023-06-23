Направили атаку на аэродром: что известно о ночном ударе оккупантов по Украине

Пуски совершались около полуночи с Каспийского моря

В ночь на пятницу, 23 июня, россияне нанесли удар по Украине с самолетов стратегической авиации, атака была направлена на военный аэродром в Хмельницкой области. Силами ПВО Украины сбиты все 13 крылатых ракет оккупантов.

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

"Пуски осуществлялись около полуночи с Каспийского моря из четырех бомбардировщиков Ту-95мс. Все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены противовоздушной обороной, большинство в Хмельницкой области", — говорится в сообщении.

Кроме того, в воздушном пространстве Украины минувшей ночью был уничтожен разведывательный БПЛА не установленного типа.

Отметим, как сообщали в Хмельницкой ОВА, после трех часов ночи жители Хмельницкой области услышали звуки взрывов, которые были результатом работы ПВО.

Звуки были настолько громкими, что на машинах сработала сигнализация.

Напомним, оккупанты уже не впервые за короткий промежуток времени атакуют Хмельнитчину. В ночь на 21 июня, около 5:00 в Хмельницком раздались взрывы. Из-за падения обломков в одном из районов города вспыхнуло здание.

Как рассказывал "Телеграф", тревожно минувшей ночью было и в российском Курске — там зафиксировали атаку беспилотников, местные власти заявили о работе ПВО.