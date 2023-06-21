россия снова атаковала Украину "шахедами": где этой ночью звучали взрывы

Опасность ударов с воздуха сохранялась несколько часов

В ночь на среду, 21 июня россияне снова атаковали Украину "шахедами" — воздушная тревога была объявлена около 1:20, ударные дроны заходили в воздушное пространство нашей страны с северной стороны. Их зафиксировали в нескольких областях, работали силы ПВО, в Хмельницкой области прогремели взрывы.

"Телеграф" рассказывает, что известно о ночном ударе по Украине.

Беспилотники типа "Shahed" были замечены в Сумской, Полтавской, Черкасской, чуть позднее и в Кировоградской области.

В 02:12 в Киевской области также была объявлена воздушная тревога, немного позднее она охватила и столицу.

"Внимание! Киевская область — угроза применения врагом ударных БПЛА!" — проинформировали в Воздушных силах.

Кроме того, "шахеды" летели и на запад Украины — тревоги объявлялись в Винницкой, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях. После 4:00 тревоги стали постепенно отменять, но была объявлена ракетная опасность на Тернопольщине. Около 5:30 тревоги отменили по всей Украине.

Как сообщила Хмельницкая ОВА, около 5:00 в Хмельницком прозвучали взрывы. Местные Telegram-каналы писали, что из-за падения обломков в одном из районов города загорелось здание. В небо поднялся столб дыма, было слышно потрескивание шифера.

Напомним, россияне атаковали Украину иранскими дронами и в ночь на 20 июня — тогда взрывы слышали жители Киева и Львова. Из 30 выпущенных по Украине "шахедов" было ликвидировано 28.