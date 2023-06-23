Угроза ракетного удара: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Ракеты летят в Юго-Восточном направлении, но их курс может изменяться

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога, в Воздушных силах ВСУ сообщили о пуске крылатых ракет.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" со ссылкой на мониторинговые сайты.

"Ракеты (вероятно Х-101/Х-555) летят в Юго-Восточном направлении. Курс может меняться", — говорится в сообщении Воздушных сил.

Также ранее в Воздушных силах сообщили, что зафиксирован вылет пяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Вскоре они произвели пуск ракет в районе Каспийского моря.

02:35 В Воздушных силах сообщают об угрозе ракетных ударов.

В КМВА предупредили об угрозе ракетного удара

"Внимание! Ракетная опасность! Находитесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги", — говорится в сообщении КМВА.

Зафиксирована угроза применения "Шахедов" в Запорожской и Днепропетровской областях

По данным Воздушных сил, в Днепропетровской и Запорожской областях угроза применения БпЛА типа "Shahed" с южного направления.

Напомним, что с мая российские войска активизировали попытки ракетных ударов по территории Украины. Для этого они используют крылатые и баллистические ракеты, а также дроны-камикадзе. Последняя попытка ударов россиян была в ночь на 22 июня. Тогда враг запустил по Украине три крылатых ракеты Х-22, три баллистических ракеты "Кинжал" и четыре дрона-камикадзе "Шахед". Силам ПВО удалось сбить три российских дрона.