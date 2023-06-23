Угроза ракетного удара: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Ракеты летят в Юго-Восточном направлении, но их курс может изменяться
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога, в Воздушных силах ВСУ сообщили о пуске крылатых ракет.
Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" со ссылкой на мониторинговые сайты.
"Ракеты (вероятно Х-101/Х-555) летят в Юго-Восточном направлении. Курс может меняться", — говорится в сообщении Воздушных сил.
Также ранее в Воздушных силах сообщили, что зафиксирован вылет пяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Вскоре они произвели пуск ракет в районе Каспийского моря.
02:35 В Воздушных силах сообщают об угрозе ракетных ударов.
В КМВА предупредили об угрозе ракетного удара
"Внимание! Ракетная опасность! Находитесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги", — говорится в сообщении КМВА.
Зафиксирована угроза применения "Шахедов" в Запорожской и Днепропетровской областях
По данным Воздушных сил, в Днепропетровской и Запорожской областях угроза применения БпЛА типа "Shahed" с южного направления.
Напомним, что с мая российские войска активизировали попытки ракетных ударов по территории Украины. Для этого они используют крылатые и баллистические ракеты, а также дроны-камикадзе. Последняя попытка ударов россиян была в ночь на 22 июня. Тогда враг запустил по Украине три крылатых ракеты Х-22, три баллистических ракеты "Кинжал" и четыре дрона-камикадзе "Шахед". Силам ПВО удалось сбить три российских дрона.