Загроза ракетного удару: в Києві і низці областей оголошено повітряну тривогу
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Ракети летять у Південно-Східному напрямку, але їх курс може змінюватися
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, у Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуск крилатих ракет.
Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з посиланням на моніторингові сайти.
"Ракети (імовірно Х-101/Х-555) летять у Південно-Східному напрямку. Курс може змінюватися", — йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Також раніше у Повітряних силах повідомили, що зафіксовано виліт п'яти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із аеродрому "Оленья". Незабаром вони здійснили пуск ракет в районі Каспійського моря.
У КМВА попередили про загрозу ракетного удару.
"Увага! Ракетна небезпека! Перебуваєте в укриттях до завершення повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні КМВА.
Зафіксовано загрозу застосування "Шахедів" у Запорізькій та Дніпропетровській областях.
02:35 У Повітряних силах повідомляють про загрозу ракетних ударів.
За даними Повітряних сил, у Дніпропетровській та Запорізькій областях — загроза застосування БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку.
Нагадаємо, що з травня російські війська активізували спроби ракетних ударів територією України. Для цього вони використовують крилаті та балістичні ракети, а також дрони-камікадзе. Остання спроба ударів росіян була у ніч проти 22 червня. Тоді ворог запустив по Україні три крилаті ракети Х-22, три балістичні ракети "Кинжал" і чотири дрони-камікадзе "Шахед". Силам ППО вдалося збити три російські дрони.