россия ударила крылатыми ракетами и дронами по Украине: где прогремели взрывы

Агрессор снова выпустил крылатые ракеты по Украине

В ночь на 22 июня Украина подверглась новому массированному удару со стороны оккупантов. Как и прошлой ночью, взрывы слышали в ряде областей.

"Телеграф" собрал актуальную на утро информацию об очередной атаке врага.

По данным пресс-службы Воздушных сил Украины, ночью были совершены пуски ракет из 4 Ту-22м3 из акватории Азовского моря.

Как сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, ночью враг атаковал город ракетами Х-22.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Остаемся в укрытиях или правило двух стен. Повторные пуски в сторону нашего города", — написал он.

Также взрывы прогремели в Кременчуге Полтавской области. Официальной информации от властей пока не поступало.

Громко было и в Харьковской области, в связи с чем полиция региона призвала жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях. Тут также официально об обстреле еще не сообщали.

Ночью оккупанты обстреляли также многострадальное правобережье Херсона из артиллерии. О пострадавших в результате удара пока не сообщается.

По информации спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, ночью враг атаковал Одесскую область "шахедами". Силы ПВО сбили три вражеских дрона, но есть и прилет. Пострадавших в результате атаки нет.

Ранее "Телеграф" писал о том, что россияне атаковали Украину иранскими дронами и в ночь на 20 июня — тогда взрывы слышали жители Киева и Львова.