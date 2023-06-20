В Украине объявляли тревогу, на Киевщине и не только слышали взрывы: что известно (видео)

Силы ПВО работают безотказно, но лучше находиться в безопасном месте

Во вторник, 20 июня, на севере и западе Украины уже несколько часов подряд сохраняется опасность удара с воздуха с помощью беспилотников Shahed. В Киевской и Львовской области уже зафиксировали неоднократные взрывы. Очевидцы утверждают, что большинство из них сродни звукам работы средств противовоздушной обороны.

Данные о взрывах уже подтвердили представители местных муниципалитетов — прессслужба КМВА и городской голова Львова Андрей Садовый. "Телеграф" добавляет актуальную карту воздушных тревог, чтобы можно было понять, откуда идет угроза.

6:45 В Генштабе ВСУ предварительно сообщили, что из 30 выпущенных по Украине "шахедов" было ликвидировано 28. Также уточняются данные по Запорожью — вполне вероятно, что этой ночью для атаки оккупанты использовали 7 ракет С-300.

6:35 Наконец по всей Украине (кроме Луганщины и Крыма) объявили отбой воздушной тревоги.

В КМВА подтвердили, что ночью над столицей было сбито около двух десятков целей.

6:27 В Запорожье и пригороде ночью было очень громко — враг ударил по местному фермерскому предприятию. По предварительным данным, без человеческих жертв.

06:05 На западе постепенно начались отбои, небо чистое, угроза для этих областей прошла. Это подтвердили и в пресс-службе Воздушных Сил ВСУ. В то же время, тревогу объявили на Харьковщине.

Актуальная карта на 6:05

Следует отметить, что "тревожно" этой ночью было почти всей Украине: сирены звучали в разное время в разных областях. На севере и западе беспокойно последние несколько часов.

Актуальная карта воздушных тревог в Украине

При этом, если столичные власти информируют сразу о работе средств ПВО, то во Львове нет подтверждений именно уничтожения воздушной цели. По словам Андрея Садового, во Львове и области были слышны взрывы, местному населению лучше оставаться в безопасных местах.

Пролет дрона над Киевщиной

К шести часам утра мониторинговые паблики утверждают, что угроза БПЛА с севера могла миновать, пока проводится доразведка.

Напомним, что ночные атаки врага участились за последние несколько недель. Только накануне россияне атаковали Одессу "Калибрамы" — их выпустили из акватории Черного моря.