Силы противовоздушной обороны отработали во славу

Одесская область уже второй раз за последние семь дней оказалась под ракетным ударом российской армии. В ночь на 19 июня оккупанты атаковали регион из акватории Черного моря. По данным председателя общественного совета при Одесском ОВА Сергея Братчука, по Одессе было выпущено сразу четыре "Калибра".

Об этом он рассказал в своем утреннем обращении к жителям области в собственном Telegram-канале. Чиновник опирается на информацию, подтвержденную военными.

По словам Братчука, все четыре "Калибра" были успешно ликвидированы нашими силами противовоздушной обороны. Все громкие звуки, которые слышали жители Одессы и области, свидетельствовали об уничтожении крылатых ракет на подлете к целям.

О возможных последствиях падения обломков не сообщалось.

Следует отметить, что утром в Одесской области тоже "громко" — однако не из-за российских обстрелов, а благодаря естественным факторам. Регион накрыло дождями с грозами, поэтому любые громкие звуки – это обычный гром.

Напомним, что в последние дни россияне активизировали пуски "Калибров" из Черного моря. Предварительно враг обстрелял крылатыми ракетами Киев во время нахождения в городе африканской делегации, привезшей для обсуждения "мирный план".

Следует отметить, что реакция делегации ЮАР на ракетный удар успела сильно удивить украинцев.