россиянам снова было не до сна: Курск атаковали неизвестные беспилотники (фото, видео)

Беспилотники продолжают атаковать территорию россии

В российском Курске, где недавно вспыхнул завод, ночью на 23 июня зафиксировали атаку беспилотников.

Как пишет губернатор Курской области Роман Старовойт, в небе над регионом минувшей ночью дважды работала российская ПВО.

"Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник. Спасибо военным за работу! Большая просьба, в случае обнаружения обломков не трогать их и сообщать по номеру 112!" — отметил он.

По информации российских СМИ, в результате атаки неизвестными дронами никто не пострадал.

В то же время очевидцы событий писали в социальных сетях о взрывах в центре и в районе железнодорожного вокзала.

Также на видео попал момент уничтожения вражеского беспилотника над Курском.

Местные жители также сообщили, что в ж/д парке обнаружили неизвестный обломок. Пока неизвестно, связан ли он как-то со сбитыми беспилотниками над городом.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 21 июня неизвестные беспилотники сбили в Подмосковье. Там зафиксировали падение минимум трех неизвестных летательных аппаратов.