росіянам знову було не до сну: Курськ атакували невідомі безпілотники (фото, відео)
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Безпілотники продовжують атакувати територію росії
У російському Курську, де нещодавно спалахнув завод, уночі на 23 червня зафіксували атаку безпілотників.
Як пише губернатор Курської області Роман Старовойт, у небі над регіоном минулої ночі двічі працювала російська ППО.
"Над Курском нашою системою ППО був збитий безпілотник. Спасибі військовим за роботу! Велике прохання, у разі виявлення уламків не чіпати їх та повідомляти за номером 112!" — зазначив він.
За інформацією російських ЗМІ, внаслідок атаки невідомими дронами ніхто не постраждав.
Водночас очевидці подій писали у соціальних мережах про вибухи в центрі та в районі залізничного вокзалу.
Також на відео потрапив момент знищення ворожого безпілотника над Курськом.
Місцеві жителі також повідомили, що у залізничному парку виявили невідомий уламок. Поки невідомо, чи пов’язаний він якось зі збитим безпілотником над містом.
Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 21 червня невідомі безпілотники збили в Підмосков’ї. Там зафіксували падіння щонайменше трьох невідомих літальних апаратів.