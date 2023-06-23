росіянам знову було не до сну: Курськ атакували невідомі безпілотники (фото, відео)

Безпілотники продовжують атакувати територію росії

У російському Курську, де нещодавно спалахнув завод, уночі на 23 червня зафіксували атаку безпілотників.

Як пише губернатор Курської області Роман Старовойт, у небі над регіоном минулої ночі двічі працювала російська ППО.

"Над Курском нашою системою ППО був збитий безпілотник. Спасибі військовим за роботу! Велике прохання, у разі виявлення уламків не чіпати їх та повідомляти за номером 112!" — зазначив він.

За інформацією російських ЗМІ, внаслідок атаки невідомими дронами ніхто не постраждав.

Водночас очевидці подій писали у соціальних мережах про вибухи в центрі та в районі залізничного вокзалу.

Також на відео потрапив момент знищення ворожого безпілотника над Курськом.

Місцеві жителі також повідомили, що у залізничному парку виявили невідомий уламок. Поки невідомо, чи пов’язаний він якось зі збитим безпілотником над містом.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 21 червня невідомі безпілотники збили в Підмосков’ї. Там зафіксували падіння щонайменше трьох невідомих літальних апаратів.